UMCG geeft kijkje achter de schermen bij dierproeven

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Het UMCG doet mee aan Be Open About Animal Research Day. Op deze dag, 9 juli, laten onderzoeksinstellingen zien hoe zij omgaan met onderzoek waarbij proefdieren worden gebruikt.

Wat veel mensen niet weten is dat er ook dierenverzorgers en -artsen in het UMCG werken. Zij houden zich dagelijks bezig met de proefdieren die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar ziekten en medicijnen.

Het ziekenhuis heeft een video op haar sociale media gedeeld waarin te zien is hoe de dieren in de proefdierfaciliteit worden verzorgd. “De proefdierverzorgers checken dagelijks de gezondheid van de dieren en verzorgen hun kooien. Ook spelen we muziek af in de ruimte waar de dieren zitten, zodat ze minder stress ervaren”, klinkt het in de video.

‘Nog steeds nodig’

Volgens het UMCG is onderzoek met proefdieren soms nodig om beter te begrijpen hoe ziekten ontstaan en om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Dat gebeurt volgens het ziekenhuis alleen als er geen andere mogelijkheden zijn en altijd onder strenge voorwaarden.

Het ziekenhuis heeft zich, samen met 150 andere onderzoeksinstituten, uitgesproken over waarom de combinatie van proefdiervrije technieken en dieronderzoek voor sommige medische vragen nog steeds noodzakelijk is.

Een aantal passages uit de statements van onderzoekers uit Groningen lees je hieronder:

“Proefdieronderzoek blijft cruciaal om kanker een chronische ziekte te maken.”

“Effectiviteit, maar met name veiligheid van vaccines kunnen alleen getest worden in een compleet organismen. Daarom maak ik gebruik van proefdieren.”

“Zodra er betere alternatieven beschikbaar zijn, omarmen we die. Maar zolang die er nog niet zijn, blijft proefdieronderzoek onmisbaar om mensen met diabetes en obesitas echt te kunnen helpen.”

Kijk voor meer informatie en statements op de website van Stichting Informatie Dierproeven.