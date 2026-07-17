‘Twintig banen weg bij Qbuzz door reorganisatie’

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Vervoerder Qbuzz gaat reorganiseren en dat gaat in Groningen twintig banen kosten. Dat meldt vakbond CNV.

De werknemers in Groningen zijn volgens het CNV door Qbuzz hierover geïnformeerd. De banen verdwijnen omdat de afdeling reisregie wordt samengevoegd met die in Utrecht.

“Dit is waarschijnlijk nog maar het begin van een grote reorganisatie bij Qbuzz”, zegt CNV-onderhandelaar Kelly Bolsenbroek. “We maken ons hier grote zorgen over, vooral omdat we totaal niet betrokken zijn geweest bij de plannen. En ook niet bij het sociaal plan voor de werknemers die hierdoor worden getroffen”.

Volgens het CNV heeft Qbuzz afspraken gemaakt met de centrale ondernemingsraad van het bedrijf. De vakbond zegt de afspraken niet te erkennen, omdat die over een sociaal plan met de bonden gemaakt moeten worden. De reorganisatie zou nodig zijn om de kosten voor het bedrijf te drukken.