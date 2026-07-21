Twee personen aangehouden op Martinikerkhof na negeren gebiedsverbod

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Handhavers van de gemeente hebben dinsdag twee personen aangehouden op het Martinikerkhof. Beiden negeerden een eerder opgelegde gebiedsontzegging van veertien dagen.

“Vandaag zijn we veel aanwezig op het Martinikerkhof in verband met de overlast”, schrijven handhavers op sociale media. “Zojuist hebben we een persoon aangehouden die eerder vanwege overlast een ontzegging van veertien dagen voor de locatie had gekregen. Omdat de persoon hier toch kwam, is hij aangehouden.” Een uur later was het opnieuw raak en werd er op dezelfde plek een tweede persoon om exact dezelfde reden in de boeien geslagen. Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.

Waterbedeffect

Sinds vorige maand is de overlast op het Martinikerkhof flink toegenomen. Eerder vond de overlast plaats op een groenstrook bij de daklozenopvang aan de Spilsluizen. Nadat de gemeente dat terrein halverwege juni met hekken afsloot, verplaatste de groep zich naar het Martinikerkhof.

De afgelopen week is er veel gezegd en geschreven over de overlast. Vorige week stuurden omwonenden een brandbrief naar de burgemeester. De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en FvD hebben maandag vanwege de situatie schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zij willen opheldering over de aanpak en vragen zich onder meer af waarom er tot op heden geen noodverordening of samenscholingsverbod is ingesteld op het plein.

Verslaggever Ecco van Oosterhout maakte vorige week een reportage over het onderwerp: