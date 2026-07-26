Twee mensen half uur vast in lift parkeergarage Westerhaven; brandweer schiet te hulp

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Brandweerlieden hebben zaterdagmiddag twee personen bevrijd die een half uur vast hebben gezeten in een lift in parkeergarage Westerhaven. Niemand raakte gewond.

De melding van personen die vastzaten in een lift kwam rond 17.00 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Door nog onbekende oorzaak is een lift defect geraakt waarin zich op dat moment twee personen bevonden”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Eén van de personen verplaatst zich met een scootmobiel. De lift bevond zich ter hoogte van een verdieping. Met behulp van een liftsleutel konden brandweerlieden de deuren openmaken en daarmee de personen bevrijden.”

Wind verduidelijkt dat de personen zich niet in het donker bevonden: “De lift in deze parkeergarage bestaat uit ramen. Maar prettig is het natuurlijk niet om opgesloten te zitten.”