Tschumipaviljoen krijgt vanaf half augustus (tijdelijk) oorspronkelijke functie als ‘videogalerie’ terug, bezoekers mogen ook naar binnen

Coming soon: Tschumipaviljoen

Het Tschumipaviljoen op het Hereplein krijgt vanaf 19 augustus voor even weer zijn oorspronkelijke functie terug als videogalerie met nieuw werk van vijf kunstenaars. Extra bijzonder: bezoekers mogen tijdens de tentoonstelling ook naar binnen.

In de tentoonstelling is videowerk te zien van Antonia Rhenen, Serge Onnen, Robbie Cornelissen, Susanna Inglada en Fynn van der Ziel. Tijdens de looptijd van de expositie is het paviljoen ook van binnen te bezoeken. Dat gebeurt volgens Kunstpunt, de programmeur van het paviljoen, bij hoge uitzondering.

Met de nieuwe expositie keert het paviljoen terug naar de functie waarvoor het in 1990 werd geopend. Het paviljoen werd in 1990 ontworpen door de Frans-Zwitserse architect Bernard Tschumi, die het gebouw zelf de ‘Glass Video Gallery’ noemde. Het gebouw werd gebouwd voor een manifestatie rond muziekvideo’s (destijds een nieuw fenomeen op televisie) en architectuur.

Daarna stond het pand vijf jaar leeg, omdat niemand wist wat te doen met het gebouw. Een stichting van een galeriehouder uit Stad (Marinus de Vries) toonde er na 1995 af en toe wat multimediakunst, maar tot 2005 stond het gebouw nog steeds grotendeels leeg. Daarna werd de stichting achter het gebouw omgevormd tot de ‘Stichting Tschumipaviljoen’ en kwam er meer leven in de brouwerij. Nadat Kunstpunt Groningen vijf jaar geleden de beheerder werd, is er vrijwel continu kunst te zien in het gebouw.