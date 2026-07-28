Traumaheli ingezet na aanrijding tussen auto en scooter op Winschoterweg

Foto: 112 Groningen

Bij een aanrijding tussen een auto en een scooter op de Winschoterweg in Groningen zijn dinsdagmiddag twee mensen gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de Duinkerkenbrug, op de kruising met de brug naar het afvalbrengstation aan de Duinkerkenstraat.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk om de twee slachtoffers te helpen. De Winschoterweg werd daarom afgesloten en ook het scheepvaartverkeer op het Winschoterdiep werd tijdelijk stilgelegd.