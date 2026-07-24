Transfergeruchten: 12 miljoen voor Thom van Bergen, FC Groningen wil Malcolm Jeng

Foto: Thom van Bergen

Het gonst weer van de transfergeruchten rond FC Groningen. Zo zou de Spaanse topclub Villareal een fors bedrag over hebben voor Thom van Bergen.

Volgens de Spaanse website fichajes zou Villareal 12 miljoen euro op tafel willen leggen voor de aanvaller. Eerder ketste een overgang naar AZ af, omdat de club uit Alkmaar ‘slechts’ 5 miljoen euro bood.

En volgens de Zweedse website Expressen zou FC Groningen belangstelling hebben voor verdediger Malcolm Jeng van het Franse Stade Reims, die eerder door Feyenoord werd gehuurd. Jeng kwam slechts twee keer in actie voor Feyenoord, waaronder tegen FC Groningen. In dat duel raakte Jeng zwaar geblesseerd. .