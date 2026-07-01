Tot na het weekend gematigd zomerweer met hier en daar een spatje regen

Foto: Joris van Tweel

Het weer van de komende dagen staat in sterk contrast met de recente hittegolf. Bewolking en zonneschijn wisselen elkaar af en de temperatuur haalt de 25 graden voorlopig niet.

Door Johan Kamphuis

Donderdagochtend is er veel bewolking en hier en daar valt een bui. Daarna klaart het geregeld op en wordt het 21 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten.

In de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Vrijdag overdag is het wisselend bewolkt en loopt het kwik op naar 21 graden bij een matige westenwind.

Tijdens het weekend is er af en toe zon en trekt bewolking over. Zondag is er een kleine kans op een buitje. Het wordt zaterdag 21 en zondag 23 graden. Er waait een matige wind uit richtingen tussen west en noordwest, windkracht 3 tot 4.

Begin volgende week is het gematigd zomerweer met temperaturen van 20 tot 22 graden. Overwegend blijft het droog, maar een hoofdrol voor de zon lijkt niet weggelegd. Soms valt er een spetterbuitje.