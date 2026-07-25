Tim Bringer wint Red Bull District Ride op Grote Markt, Alma Wiggberg wint bij de vrouwen

Foto: Rieks Oijnhausen

Tim Bringer uit Frankrijk heeft zaterdag de Red Bull District Ride op de Grote Markt gewonnen. Bij de vrouwen ging de winst naar de Zweedse Alma Wiggberg. Op het evenement kwam veel publiek af.

Op de Grote Markt waren drie districten aangelegd waar de deelnemers hun kunsten moesten vertonen. Een jury beoordeelde de ritten. De 23-jarige Wiggberg is in een aantal jaren uitgegroeid van een veelbelovende junior naar één van de beste rijders die er in de slopestyle te vinden zijn. Dat liet ze zaterdagmiddag ook zien. Duizenden ogen zagen dat Wiggberg op het Dual District 92.00 punten kreeg toegekend. Ook op het Park District kreeg ze deze waarde. En bij Big Air scoorde ze 93.00 punten. Dat bracht haar op een totaal van 277.00 punten. De rest kon daar niet aan tippen. De Duitse Johanna Nußbaumer kreeg 229.00 punten. En de Poolse Natalia Niedzwiedz, die tijdens de wedstrijd nog hard onderuitging, ontving 211.99 punten, maar zij stond ondanks de pijn toch keurig op het podium.

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

The Hulk

De mannen legden dezelfde route af, waarbij zij echter op elk onderdeel twee keer in actie kwamen, waarbij de beste score telde. Bij de mannen was Tim Bringer uit Frankrijk oppermachtig. Bringer, die eigenlijk Timothé heet, en als bijnaam ‘The Hulk’ draagt, kroonde zich vorig jaar al tot Crankworx FMBA Slopestyle World Champion na zeges in Crankworx Rotorua en Crankworx Cairns. Tijdens Crankworx Whistler werd hij bovendien tweede bij Red Bull Joyride. Hij staat bekend om zijn dubbele backflips en lange airtime. Van tevoren werd reikhalzend uitgekeken naar zijn kunsten op de Big Air: dit is de baan die op veertien meter hoogte, bovenop de horecazaak Werkman startte. Met een imposante backflip en een double flip legde hij het parcours af. Door de jury werd dit beoordeeld met 95.26 punten.

In het Dual District behaalde hij 94.33 punten en in het Park District 95.13 punten. Dat brengt hem op een totaal van 284.72 punten, waarmee hij tot kampioen werd gekroond. Dawid Godziek uit Polen werd tweede met 278.50 punten en de Zwitser Lucas Huppert werd derde met 274.71 punten.

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Mike Weening – Weening Fotografie Foto: Rieks Oijnhausen

Veel publiek

Op het evenement kwam veel publiek af. Van tevoren had men laten weten dat er maximaal plaats zou zijn voor 10.000 toeschouwers. In de middag kwam de oproep dat de Grote Markt vol was en dat er geen mensen meer bij konden. Hoeveel toeschouwers uiteindelijk het evenement bezocht hebben is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk ligt dit door de doorloop een stuk hoger. Verschillende liefhebbers zochten het tijdens de wedstrijden hoger op. Zij keken vanaf balkons of vanaf daken toe. Vanwege de veiligheid werd de laatste groep door de organisatie gesommeerd de daken te verlaten. Ondertussen keken ook veel mensen via de livestream of via Ziggo Sport naar de wedstrijden. De videostream op YouTube was rond 21.00 uur al zo’n 100.000 keer bekeken.

Rijders hebben het parcours ontworpen

Het was voor het eerst dat het evenement in Nederland plaatsvond. De eerste editie vond plaats in 2005 in Neurenberg. Op de Grote Markt is de afgelopen week druk gewerkt om de drie districten aan te leggen. Het parcours is mede ontworpen door de deelnemers: “Mijn voornaamste doel was dat de rijders zelf het parcours zouden vormgeven. Vroeger gebeurde dat vaker, maar de laatste jaren zagen we op grote evenementen overal dezelfde parcoursen volgens het boekje verschijnen. Maar deze sport draait juist om creativiteit. Door de rijders zelf aan de knoppen te zetten, hoop ik dat die pure creativiteit ook weer terugkeert in hun runs”, liet ontwerper Desmond Tessemaker eerder weten.

In totaal kwamen er dit weekend 21 atleten in actie die samen streden om punten in de Slopestyle Super League. Slopestyle kan het beste omschreven worden als een kruising tussen mountainbiken en BMX. De rijders maken gebruik van een grotere, stevige fiets waarmee ze de snelheid van het klassieke mountainbiken combineren met bijzondere sprongen, salto’s en trucs uit de BMX-wereld. In plaats van een modderig bospad fungeerde de Groningse binnenstad dit weekend als één groot hindernisparcours, waarbij een internationale jury de creativiteit, hoogte en moeilijkheidsgraad van de trucs beoordeelde.

Bekijk de livestream hier terug: