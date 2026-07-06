Tijdelijke Visserbrug weer open na technische storing (update)

Foto: Rieks Oijnhausen

De tijdelijke Visserbrug voor fietsers en voetgangers bij het Hoge der A is weer open, nadat de brug al enige tijd te maken had met technische mankementen.

De gemeente Groningen meldt maandagmiddag aan RTV Noord dat de storing voorbij is. De fiets- en voetgangersbrug aan het Hoge der A was een aantal weken gestremd als gevolg van een technisch defect. Alleen schepen konden de brug passeren.

De brug dient als vervanging voor de ‘echte’ Visserbrug (tussen de Visserstraat en de Verlengde Visserstraat), die inmiddels zo’n twee jaar kapot is en moet worden vervangen. De nieuwe brug wordt in 2027 geplaatst.