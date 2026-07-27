Terugblik en reconstructie over in Stad verdronken student in BNNVARA-programma ‘Van de Wereld’

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In de vierde aflevering van het BNNVARA-programma Van de Wereld van dit seizoen staat het verhaal van Michael Bos centraal. De 22-jarige student overleed in december 2021 nadat hij na een bedrijfsfeest en een afterparty alleen naar huis vertrok.

Michael werd sinds maandagochtend 20 december 2021 vermist. Op 23 december werd zijn lichaam gevonden. Volgens zijn familie is hij vermoedelijk uitgegleden toen hij langs het water op zoek was naar zijn telefoon.

Michael vierde met collega’s een bedrijfsfeest en ging daarna mee naar een afterparty. Rond drie uur ’s nachts vertrok hij zonder afscheid te nemen. In de vrieskou liep hij zonder jas alleen richting huis. Daarna werd niets meer van hem vernomen.

In Van de Wereld blikken familie en vrienden terug op zijn leven. Zij vertellen wie Michael was, wat hem bijzonder maakte en welke betekenis hij nog altijd voor hen heeft.

Van de Wereld is een vierdelige serie van BNNVARA over jonge mensen die zijn overleden in situaties waarbij alcohol of drugs een rol speelden. De aflevering over Michael Bos is de vierde van de reeks en is hier te bekijken.