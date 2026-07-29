Terrassen mogen woensdagavond langer openblijven

Foto: Joris van Tweel

De terrassen in Groningen mogen woensdagavond en in de nacht naar donderdag een uurtje langer openblijven. Vanwege de zomerse temperaturen heeft de gemeente het zogeheten ‘Tropisch Weer Scenario’ in werking gesteld.

De regeling wordt van kracht als het KNMI een middagtemperatuur van 27 graden of hoger verwacht. Dit betekent concreet dat terrasgangers in de binnenstad tot 03.00 uur ’s nachts buiten kunnen blijven zitten. Buiten het centrum moeten de terrassen om 02.00 uur sluiten, en terrassen aan het water mogen tot middernacht openblijven.

Ook horecaondernemers zonder terrasvergunning mogen de tafels en stoelen buiten zetten.