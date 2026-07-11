Terrassen in Groningen mogen zaterdagavond uur langer openblijven vanwege zomers weer

Foto: Joris van Tweel

De terrassen in Groningen mogen zaterdagavond en in de nacht naar zondag een uurtje langer openblijven. Vanwege de zomerse temperaturen heeft de gemeente zaterdag het zogeheten ‘Tropisch Weer Scenario’ in werking gesteld.

De regeling wordt van kracht als het KNMI voor de volgende dag een middagtemperatuur van 27 graden of hoger voorspelt. Dit betekent concreet dat terrasgangers in de binnenstad tot 03.00 uur ’s nachts buiten kunnen blijven zitten. Buiten het centrum moeten de terrassen om 02.00 uur sluiten, en terrassen aan het water mogen tot middernacht openblijven.

De gemeente toont zich bovendien extra ruimhartig voor de horeca: ondernemers mochten zaterdag vanaf 11.00 uur hun terrassen al groter opzetten dan normaal. Op het KNMI-station in Eelde werd zaterdag een maximumtemperatuur van 25,8 graden gemeten, maar de verwachting is dat het kwik op zondag nog wat hoger uit zal komen. Ook de komende dagen blijft het volop zomers. Of de terrassen ook na het weekend langer open mogen blijven, beslist de gemeente per dag.