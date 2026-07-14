Terecht ontslag voor chauffeur die weigerde waterstofbus te rijden

Foto Andor Heij. Gerechtsgebouw Leeuwarden.

Qbuzz heeft een buschauffeur die weigerde met een waterstofbus te rijden terecht ontslagen. Dat oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden.

Toen Qbuzz de waterstofbussen aanschafte kregen de chauffeurs een cursus hoe ze met deze bussen moesten rijden. De chauffeur weigerde deze cursus te volgen.

Omdat hij vervolgens enkele keren vertraging opliep bij het laden van de bus, vroeg de chauffeur of hij niet meer in dergelijke bussen hoefde te rijden.

Daar werd geen gehoor aangegeven en het resultaat was dat hij niet meer met een waterstofbus wilde rijden. Na enkele waarschuwingen werd de man vorig jaar ontslagen. De chauffeur vocht het ontslag bij de kantonrechter in Groningen aan, maar die stelde hem in het ongelijk. Dat gebeurde dus ook bij het gerechtshof.

De chauffeur verloor niet alleen de zaak. Hij moet ook opdraaien voor de kosten van de procedure: Bijna 2500 euro.