Tegenstanders van vrouwen FC Groningen in tweede divisie bekend

Foto Andor Heij. Atty Eelkema trainer vrouwen FC Groningen.

De vrouwen van FC Groningen zijn komend seizoen in de tweede divisie A ingedeeld met alleen maar jong-elftallen. Het gaat om vijf teams die FC Groningen komend najaar allemaal twee keer treft.

De vrouwen beginnen op zaterdag 29 augustus thuis in het Esserbergstadion tegen Jong Heerenveen. De aftrap is om 18.30 uur.

Dan volgen twee uitwedstrijden tegen Jong Hera United en Jong Excelsior. Daarna is het thuis Jong Sparta en uit jong ADO Den Haag. Vanaf 3 oktober zijn de returns.

De kampioen van de tweede divisie A en die van de tweede divisie B promoveren naar de eerste divisie. Die competitie start na de winterstop.

Vorig seizoen begon FC Groningen met het vrouwenvoetbal in competitieverband. Het team van coach Atty Eelkema werd tweede en promoveerde. In de voorjaarscompetitie in de eerste divisie ging het een stuk minder. FC Groningen werd laatste en degradeerde weer naar de tweede divisie.