Tbs met dwangverpleging voor zoon die zijn moeder doodstak in De Held

Foto: ingezonden

De 30-jarige Ismail Y. uit Groningen krijgt tbs met dwangverpleging, omdat hij op 7 september vorig jaar zijn moeder doodstak in haar woning aan de Natalie Barneykade in De Held. De rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Y. doodde zijn moeder op 7 september 2025 in haar woning met meer dan tweehonderd messteken. Omdat hij volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum leed aan schizofrenie en een psychose en volledig gestuurd werd door een niet op de realiteit gebaseerde psychotische belevingswereld, veroordeelt de rechtbank Y. niet voor ‘moord’, maar voor ‘doodslag’. Maar Y. wordt wel ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Ook voor het neersteken van een willekeurige voorbijganger op het Cascadeplein in april vorig jaar wordt Y. ontslagen van alle rechtsvervolging. Y. bekende tijdens een eerdere zitting al verantwoordelijkheid voor beide geweldsincidenten.

Na de aanval op het Van Hallpad startte de politie een groot onderzoek. Y. werd daarbij gezien als mogelijke betrokkene, maar er was toen geen concrete verdenking. Later werd Y. aangehouden voor de mishandeling van zijn begeleider. Het was voor de instelling de reden om het begeleid-wonen-traject te stoppen, waarna hij op straat kwam te staan. Ondanks zorgen over zijn mentale toestand nam zijn moeder hem tijdelijk in huis. Enkele dagen later bracht Y. zijn moeder om het leven. Zij was geestelijk verzorgster en werkte onder meer bij Mesdag in Groningen.