Tbs en dwangverpleging voor dader steekpartij Johan de Wittstraat

Foto: Joris van Tweel

Een 51-jarige inwoner van Uithuizen is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man stok vorig jaar augustus een 16-jarige jongen in zijn buik.

De man, een voormalige tbs’er, is volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij ontkende zijn betrokkenheid, hoewel er volgens de rechtbank voldoende bewijs tegen hem is. De verdachte zei dat die op de avond van het misdrijf thuis was.

Het 16-jarige slachtoffer liep die voor hem bijna fatale avond samen met zijn drie jaar jongere neef door de Johan de Wittstraat toen de verdachte hen de weg naar het Noorderstation vroeg. Toen de jongen hem op zijn telefoon de weg uitlegde, werd hij plotsklaps in zijn buik gestoken. Hij zakte in elkaar terwijl de verdachte er snel vandoor ging. Dankzij het ingrijpen van zijn neefje, die 112 belde en eerste hulp bood, overleefde het slachtoffer het misdrijf. Hij lag echter dagenlang in coma en moest acht operaties ondergaan.

Hoewel de verdachte weigerde mee te werken aan psychiatrisch onderzoek, blijkt volgens de rechtbank uit eerdere rapportages dat hij lijdt aan een psychische stoornis. Zolang hij onbehandeld blijft is het risico op herhaling groot. Daarom legde de rechtbank tbs met dwangverpleging op. Ook moet hij het slachtoffer 88.000 euro aan schadevergoeding betalen. De man kreeg tien jaar geleden ook al tbs opgelegd nadat hij zijn eigen vader had neergestoken.