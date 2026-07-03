TakeRoot voegt nieuwe namen toe aan line-up, waaronder countrysensatie

TakeRoot heeft nieuwe namen toegevoegd aan het programma van de 28e editie van het festival. De Amerikaanse singer-songwriter Willow Avalon is de nieuwe headliner. Ook Angela Autumn, Birds Flying Backwards en Frank Mastra staan op zaterdag 7 november op het podium van De Oosterpoort.

Willow Avalon trad eerder dit jaar al op in Groningen tijdens een concert van TakeRoot Presents. Dit najaar keert ze terug als hoofdact van het festival.

Eerder maakte de organisatie onder meer American Aquarium, The Del Fuegos, Eli ‘Paperboy’ Reed, Ron Pope, Grace Cummings en Henry Wagons bekend. Met de nieuwe namen is de line-up bijna compleet. Na de zomer wordt nog één laatste artiest bekendgemaakt.

TakeRoot bestaat sinds 1998 en richt zich op americana, folk, country, bluegrass, soul en rootsmuziek. De kaartverkoop voor het festival is al begonnen. Kijk voor tickets en meer informatie op de website van SPOT.