Sven van Dam jaar langer trainer Drs. Vijfje: ‘Play-offs halen’

Foto: OOG. Sven van Dam, trainer Drs. Vijfje vrouwen.

Sven van Dam blijft nog een jaar trainer van de vrouwen van Drs. Vijfje. Het team dat ook volgend jaar weer uitkomt in de eredivisie van het zaalvoetbal blijft zo goed als intact.

“Dat was ook één van de voorwaarden om bij te tekenen”, aldus Van Dam die tevreden is over de samenwerking. Vorig jaar bereikte Van Dam met zijn ploeg de finale van de play-offs, maar moest over drie wedstrijden de titel laten aan Haaglanden Futsal.

“Alleen Mariel Miedema stopt”, aldus Van Dam. “Zij gaat bij de brandweer werken en heeft het druk met haar gezin”. De Groninger studenten verwelkomen twee nieuwkomers. “Keeper Welissa Scholten komt over van Futsal Winsum. Zij heeft eerder bij Drs. Vijfje gespeeld en miste in Winsum het spelen op niveau. Daarnaast komt Veerle Hol. Ze speelt op het veld bij VEV’67, maar heeft ook een paar wedstrijden gespeeld voor Libertas”. Libertas is de inmiddels opgeheven zaalvoetbalploeg uit Damwoude. “De Keiweek komt er nog aan en misschien levert dat wel een topspeler op. Maar het kan natuurlijk ook helemaal niks zijn”, lacht Van Dam.

Play-offs halen

“Het doel is om komend seizoen weer de play-offs te bereiken en misschien de beker”, vervolgt Van Dam. “Maar we hebben in de eerste wedstrijd al een lastige tegenstander. Dat is Exstudiantes, ook uit de stad. Dat is echt oud Drs. Vijfje tegen nieuw Drs. Vijfje”.

De competitieopzet bij de vrouwen blijft hetzelfde: “Er zijn net als vorig seizoen zeven ploegen”, zegt Van Dam. “Zeemacht heeft zich teruggetrokken en Onside uit Amsterdam is er bij gekomen”.

De overige tegenstanders van Drs. Vijfje zijn: Fermonia Boys (Roermond), Haaglanden Futsal (Den Haag), FC Marlene (Heerhugowaard), ZVV Middelburg en OS Lusitanos (Amsterdam). De clubs spelen drie keer tegen elkaar. De bovenste vier spelen play-offs voor het kampioenschap van Nederland. Drs. Vijfje pakte in 2022 deze titel. Op vrijdag 11 september speelt Drs. Vijfje de eerste competitiewedstrijd. Dat is thuis tegen FC Marlene.