Suppers vissen kliko, fiets en ruim 136 kilo afval uit Diepenring: “Dit was boven verwachting”

Foto: Rieks Oijnhausen

De opruimactie ‘Clean Up On Tour’ heeft zaterdag in de binnenstad 136,48 kilo aan zwerfafval opgeleverd. Twintig vrijwilligers gingen op een supboard de Diepenring op om het water schoon te maken. “De resultaten van deze actie waren boven onze verwachting”, laat Daan Kaesehagen van de organisatie weten.

Daan, hoe is de actie verlopen?

“We kijken terug op een ontzettend geslaagde dag. Er was veel animo: zo’n twintig deelnemers hebben, verdeeld over een ochtend- en een middagteam, geholpen om de Diepenring vanaf hun supboard schoon te maken. Dat we in totaal 136,48 kilo uit het water hebben gevist, is meer dan we vooraf hadden verwacht. In de Diepen van een binnenstad vind je altijd wel wat, maar deze opbrengst was echt bovengemiddeld.”

Wat kwamen jullie zoal tegen in het Groningse water?

“We hebben onder andere een lege koffer, een oude fiets en zelfs een complete kliko uit het water gevist. Dat zijn natuurlijk grote objecten die op de weegschaal meteen flink aantikken. Maar veruit het grootste deel van die ruim 136 kilo bestond uiteindelijk uit een enorme berg kleiner zwerfafval, zoals plastic flesjes en blikjes.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Juist om dit soort afval te verminderen is statiegeld ingevoerd. Ondanks die maatregel kom je nog veel flesjes tegen?

“Deels werkt het statiegeldsysteem gelukkig goed, en we hopen natuurlijk dat de hoeveelheid zwerfafval op straat steeds verder afneemt. Maar in de vijf jaar dat we dit werk nu doen, zien we die resultaten helaas nog niet altijd terug in het water. Al moeten we wel een kanttekening plaatsen: door een forse windvlaag waait er ook weleens afval in het water dat er niet bewust in is gegooid. Sinds onze start in 2021 zijn we in tal van steden actief. Het liefst zouden we overbodig worden en niet meer terug hoeven te komen, maar zover is het helaas nog niet. We zijn nog niet klaar.”

Wat jullie doen is bijzonder, want het is niet alleen schoonmaken, toch?

“Klopt. Als je puur zegt dat we een schoonmaakactie houden, klinkt dat misschien een beetje suf. Wat wij doen, is sport en bewegen combineren met opruimen. Deelnemers die nog nooit op een supboard hadden gestaan, kregen aan het Schuitendiep, waar de actie begon, professionele begeleiding om stabiel op het board te komen. Dat is heel goed gelukt. En het blijft iets bijzonders: Groningen vanaf het water bekijken geeft je echt een heel andere dimensie.”

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Bij de tweede ronde, in de middag, werd er ruim 68 kilo opgehaald. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Wat gebeurt er nu met die 136 kilo afval?

“Al het afval is gedurende de dag verzameld en aan het einde officieel gewogen. Het wordt nu opgehaald door de gemeente Groningen en stroomt daarna in het reguliere afvalverwerkingsproces.”

Dit was jullie eerste keer in Groningen. Wat is de hoop voor de toekomst?

“Het allermooiste zou zijn als hier nu lokale initiatieven ontstaan van inwoners die dit zelf gaan oppakken. In veel wijken zie je al groepen die samen de straat opruimen, maar het zou geweldig zijn als zoiets ook specifiek voor de Diepenring van de grond komt. Juist in de binnenstad belandt er snel afval in het water. Wij komen in elk geval sowieso nog een keer terug naar Groningen. Wanneer dat is, kunnen we nu nog niet zeggen, maar mensen kunnen onze website en sociale media in de gaten houden voor nieuwe acties.”