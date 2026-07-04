Studenten Academie Minerva vallen in de prijzen op Graduation Show: werken tot morgen te bekijken

De winnaars van de prijzen. Foto: Daniek Snijder

Vijf studenten van Academie Minerva zijn zaterdag in de prijzen gevallen bij de Academie Minerva Awards. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan talentvolle afgestudeerden om hen financieel en inhoudelijk een steuntje in de rug te geven bij hun start als professionele kunstenaar of ontwerper.

Voor de opleidingen Autonome Beeldende Kunst (Award for Fine Art), Vormgeving (Award for Design) en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Kunsteducatieprijs) wordt telkens een geldprijs van 1.500 euro beschikbaar gesteld. Artistiek onderzoek wordt beloond met een onderzoeksprijs (Award for Research in art/design) van 500 euro. De prijzen werden uitgereikt tijdens de Graduation Show van Academie Minerva, waar ruim tweehonderd afgestudeerde kunstenaars, vormgevers, artiesten en kunstvakdocenten zich presenteren.

Twee winnaars bij Autonome Beeldende Kunst

Binnen de categorie Autonome Beeldende Kunst kon de jury dit jaar onmogelijk kiezen. De Award for Fine Art ging daarom naar twee winnaars: Emma Stranáková en Kyrah Klemme. Volgens de jury staken beide genomineerden er met kop en schouders bovenuit, en zou een keuze voor één van hen de ander tekortdoen. De twee kandidaten behandelen bovendien allebei alledaagse handelingen die ze uitvergroten tot iets bijzonders en invoelbaars.

Emma Stranáková ontving de prijs voor haar werk Sorela Archív, waarin ze archiefbeelden bewerkt tot grote objecten van handgenaaid ‘smokwerk’. Hiermee werpt ze de vraag op hoe materiële processen het collectieve geheugen kunnen vasthouden en transformeren. De jury prees hoe scherp ze heeft nagedacht over de werking van herinneringen en het doorvertellen van verhalen.

Mede-winnaar Kyrah Klemme kreeg de prijs voor haar textielwerk, dat diepgeworteld is in haar culturele geschiedenis. In haar kunst onderzoekt ze het complexe raakvlak tussen migratie, cultuur, identiteit, ras en gender. De jury was onder de indruk van de zorg waarmee Klemme via textiel haar afkomst, familierituelen en jeugdherinneringen zichtbaar maakt.

Bedumse wandkleden

De Award for Design werd toegekend aan Bente van Spijk voor haar installatie Mien Dörp. Haar installatie van kleine en grote wandkleden overtuigde de jury door het sterke totaalbeeld. Van Spijk haalde haar inspiratie uit haar jeugd in het dorp Bedum en vertaalde oude archieffoto’s en historische films via illustraties naar textiel. Haar onderzoekende manier van werken, haar speelsheid en het overduidelijke plezier in het makerschap werden door de jury geroemd.

De Kunsteducatieprijs ging dit jaar naar Yasmin Hasan met haar project Maar waar kom je écht vandaan? De jury prees haar poëtische teksten, haar film en de interactieve ‘live inburgeringscursus’ die zij opzette. Hasan confronteert haar publiek op originele en speelse wijze met het absurde karakter van wat er soms onder inburgering wordt verstaan, met vragen als: “Weet je wat vla is? Leg uit.”

Tot slot ging de Minerva Award for Research in art/design naar Miruna Matei. Haar artistieke onderzoek richtte zich op een aspect dat voor de meeste mensen onzichtbaar is, maar cruciaal is in het leven van muziekstudenten: de omgeving waarin zij dagelijks urenlang studeren. Haar onderzoek leverde een innovatief ontwerp op van akoestische panelen die een studieruimte of concertzaal een fraai aanzien geven, terwijl ze geluiddempend en gehoorbeschermend werken. De jury roemde het lef en de grondige materiaalkeuze van Matei.

Jury en genomineerden

De jury van de drie hoofdacademieprijzen bestond uit Anna van Houwelingen (artistiek leider festival Hongerige Wolf), Tammo Schuringa (designer), Ellis Hendriksen (hoofd educatie Groninger Museum) en Alban Karsten (beeldend kunstenaar), onder voorzitterschap van Jennifer O’Connell en Ingeborg Walinga. De onderzoeksprijs werd beoordeeld door Jaap Olthof (etnografisch onderzoeker Hanze) en Lieke Wijnia (senior onderzoeker Kenniscentrum Kunst & Samenleving).

De Graduation Show van Academie Minerva is nog te zien tot en met zondag 5 juli in de binnenstad van Groningen. Meer informatie vind je op deze website.