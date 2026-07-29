Stichting Roparun schenkt ruim achtduizend euro aan Maggie’s Center Groningen

Foto via Maggie's Nederland

Stichting Roparun kent een bijdrage van 8.428 euro toe aan Maggie’s Center Groningen. Met dat geld kan het centrum gastvrijer, overzichtelijker en comfortabeler worden gemaakt voor mensen met kanker en hun naasten.

De Roparun is een jaarlijks evenement tijdens Pinksteren waarin duizenden deelnemers, in estafettevorm, lopen en fietsen in twee routes door Nederland. Zij finishen op de Coolsingel in Rotterdam. De deelnemers halen geld op om het leven van mensen met kanker, waar mogelijk, draaglijker te maken. De stichting ondersteunt honderden goede doelen, onder meer op gebied van palliatieve zorg, psychosociale steun en kwaliteit van leven, zoals hospices, de wensambulance en vakantie voor zieke kinderen.

Maggie’s Center Groningen biedt kosteloze psychosociale ondersteuning aan iedereen die geraakt wordt door kanker. Bezoekers kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een gesprek, lotgenotencontact, creatieve workshops, herstelyoga of simpelweg een plek om even op adem te komen. Het centrum wordt dagelijks intensief gebruikt.

Dankzij de bijdrage van Roparun kan het centrum onder meer extra opbergruimte, informatievoorzieningen, keukenmaterialen en voorzieningen voor activiteiten aanschaffen, zoals massage, yoga en workshops. Ook wordt geïnvesteerd in materialen voor kinderen en gezinnen en in sfeervolle aanvullingen voor de tuin en het terras.

“Bij Maggie’s draait alles om een omgeving waar mensen zich veilig, welkom en begrepen voelen,” zegt Lesly Wolters, directeur van Roparun. “Juist de praktische voorzieningen maken vaak het verschil in hoe bezoekers een plek ervaren. We zijn dan ook blij dat we kunnen bijdragen aan een centrum waar mensen met kanker en hun naasten de rust en ondersteuning vinden die zij nodig hebben.”