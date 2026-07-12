SterrebosLive viert jubileum zondag met extra lange editie met blues en muziek van David Bowie

Foto: Rieks Oijnhausen

SterrebosLive bestaat twintig jaar. Dit jubileum wordt zondagmiddag 12 juli gevierd met een extra lange editie bij de muziekkoepel, waar onder andere Left Hand Freddy en de David Bowie-tributeband Starmen het podium beklimmen.

“We zijn heel blij dat we Left Hand Freddy op deze feestelijke zondag kunnen begroeten”, laat de organisatie enthousiast weten. “De vijfmansformatie uit de stad staat al vele jaren garant voor sprankelende blues met invloeden uit country, funk en jazz.” De band werd begin jaren negentig opgericht als Lefthand Freddy & the Aces en groeide al snel uit tot een begrip tot ver buiten de landsgrenzen, met als kroon op het werk de toetreding tot de Dutch Blues Hall of Fame.

Na de blues is het de beurt aan Starmen. Deze formatie deelt al jaren zijn diepe bewondering voor David Bowie. Omdat het begin dit jaar exact tien jaar geleden was dat de Britse muzieklegende overleed, besloot de band op veler verzoek weer te gaan toeren. Klassiekers als Space Oddity, Ziggy Stardust, China Girl en Heroes zullen zondagmiddag door het Sterrebos klinken. “Starmen laat horen dat de muziek van de ‘Thin White Duke’ nog altijd indrukwekkend en spannend is. Put on your red shoes and dance the blues!“

Sterren in het Bos

Vanwege het twintigjarig bestaan wordt er zondag extra breed uitgepakt. Tijdens de pauzes en na afloop draaien DJ’s Koocks en Stew, en voor de inwendige mens staan de Bosbar, Foodcy en de IJscowboys klaar. Bezoekers kunnen plaatsnemen op de aanwezige stoelen of hun eigen zitje meenemen. Ook is er een nostalgisch tintje: op twee plekken zijn oude foto’s te bewonderen van het Sterrebos, de muziekkoepel en de legendarische concerten uit de jaren zeventig.

SterrebosLive is destijds begonnen onder de naam ‘Sterren in het Bos’. Tussen 1974 en 1983 traden er grote namen op zoals Wally Tax, Herman Brood, Nina Hagen en zelfs The Cure, wat destijds duizenden bezoekers trok. De bijzondere editie op deze zondag is niet het enige heugelijke moment: ook in september zal er nog op een bijzondere manier bij het twintigjarig jubileum worden stilgestaan.

SterrebosLive begint vanmiddag om 15.00 uur.