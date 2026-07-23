Sterke groei van nieuwe bedrijven in Groningen

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Het aantal nieuwe bedrijven in Nederland blijft groeien. De sterkste groei is te zien in Groningen en Drenthe. Dat blijkt uit informatie van de Kamer van Koophandel.

In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal starters landelijk met 4,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, terwijl het aantal stoppers met 9,2 procent daalde. Ook gingen minder bedrijven failliet. De provincie Groningen telde de sterkste groei, namelijk 14 procent.

In tien van de twaalf provincies werden meer bedrijven gestart dan een jaar eerder. Op 30 juni stonden ruim 2,6 miljoen vestigingen ingeschreven in het Handelsregister van KvK.

Erik Stam, hoogleraar aan de Universiteit in Utrecht: “Vooral in het noordoosten is een sterke opkomst te zien, met name in sectoren als ICT, gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, bouw en onderwijs. Groningen ontwikkelt zich hierbij als een nieuwe economische motor.”