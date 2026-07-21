Steeds meer Groningse kinderen missen school voor extra vakantiedagen

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In Groningen gebeurt het steeds vaker: ouders laten hun leerplichtige kinderen school missen zodat ze eerder op vakantie kunnen of later kunnen terugkomen. Dat blijkt uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Vorig schooljaar ging het om 92 gevallen van zogenoemd ‘luxeverzuim’. Hierbij laten ouders hun kinderen spijbelen om eerder op vakantie te gaan of langer weg te blijven na de schoolvakantie. Dit gebeurt zonder toestemming van de school en is verboden. In 50 gevallen kregen de ouders hiervoor een boete opgelegd.

Toename

Een schooljaar eerder ging het om 78 leerlingen en in het schooljaar 2022/2023 om 60 leerlingen. De stijging is niet alleen gaande in Groningen. Omgerekend ging het in het schooljaar 2024-2025 om bijna 300 volledige schoolklassen van dertig kinderen, vijf jaar eerder waren dat er nog geen 200.