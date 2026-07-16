Stadswandeling over de slavernijgeschiedenis van Groningen

Elke eerste zaterdag van de maand organiseert kenniscentrum Waard een stadswandeling waarin de Groningse slavernijgeschiedenis wordt verteld. De wandeling van anderhalf tot twee uur start bij de Plantsoenbrug en eindigt op de Ossenmarkt.

Veel gebouwen rond de Hoge en Lager der A zijn gebouwd in de periode van de oprichting van de West-Indische Compagnie (WIC). Caylee Kimkes, een van de gidsen van de wandeltour vertelt: “Een jaar na de oprichting van de WIC in 1621 kreeg Groningen een eigen afdeling: de Kamer van Stad en Lande. In de Kamer werd fors geïnvesteerd door jonkers en kooplieden. Door die grote investeringen werden ook veel pakhuizen gebouwd die de Groningse WIC in feite ‘kreeg’ van het stadsbestuur.”

Kamer van Stad en Lande

De Kamer van Stad en Lande zat in een voormalig gebouw aan de Munnekeholm, op de plek waar nu TrainMore zit en daarvoor het postkantoor. De Kamer regelde de handel van slaven en bepaalde ook had ook een sturende rol op plantages.

Vanuit Groningen werden goederen verscheept naar West-Afrika. Daar werden de goederen werden verruild voor slaven. Vervolgens werden deze slaven naar Amerika werden gebracht om te werken op plantages. De producten van de plantages gingen terug naar West-Europa.

In Groningen verwijzen sommige straatnamen naar de handel en de activiteiten rondom slavernij. Zo is de werfstraat een verwijzing naar de scheepswerf die vroeger verbonden was met de Noorderhaven. Daarnaast ligt de Zoutstraat, de plek waar zout werd geraffineerd.

In de wandeling wordt stilgestaan bij meer panden van rijke kooplui die investeerden in de WIC. Ook komt de afschaffing van de slavernij aan bod. De wandeling over de slavernijgeschiedenis is gratis, reserveren is verplicht via de website Slavernijverleden Groningen.