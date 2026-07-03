Stadstuin in Akwartier verkozen tot het mooiste buitenkunstwerk in Stad van dit jaar

Foto: Dettie Veltman via Kunstpunt Groningen

Het kunstwerk ‘Oase in de stad’, de zintuiglijke stadstuin van Noud de Wolf die sinds 1999 in het Akwartier ligt, heeft de Kunst op Straatprijs 2026 gewonnen.

Vorige maand konden Stadjers drie weken lang stemmen op tien kunstwerken, genomineerd door een jury rond het thema ‘representatie’. Volgens Kunstpunt Groningen, dat de verkiezing ieder jaar organiseert tijdens de Maand van de Kunst, ging bijna 24 procent van de publieksstemmen naar de zintuiglijke stadstuin in het Akwartier. Het bronzen beeld ‘Roep om kennis’ aan het Blauwborgje op de Zernike Campus eindigde op de tweede plaats. De derde plek ging naar het werk ‘Straatkamers’ in Corpus den Hoorn, wat bestaat uit drie ‘huiskamers’ (zitplekken) in de wijk.

Het winnende kunstwerk ‘Oase in de stad’ ligt tussen het gebouw van Academie Minerva aan de Praediniussingel en het water van de A. De tuin werd in 1999 ontworpen door Noud de Wolf, in opdracht van het toenmalige Natuurmuseum. De tuin wordt aan beide kanten begrensd door een hek van cortenstaal dat een gestileerd bos uitbeeldt. Daartussen loopt een zintuigenpad langs bloemen en planten in het parkje. In 2006 werd een cortenstalen fontein met stromend water aan de tuin toegevoegd.