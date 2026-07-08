Stadspartij wil onderzoek naar einde aan ineffectieve integratieprojecten rond werk

Foto Andor Heij. Gemeente Groningen UWV Sociale Diesnt Harm Buiterplein 1

De Stadspartij 100% voor Groningen wil van het college weten hoe de gemeente de mismatch op de arbeidsmarkt, die eerder deze week in de aandacht kwam in het Dagblad van het Noorden, wil aanpakken in Stad.

Uit het artikel blijkt dat er bijna 15.000 vacatures openstaan, terwijl ongeveer 70.000 mensen willen en kunnen werken, maar niet of onvoldoende aan het werk zijn. Ongeveer 40.000 van hen hebben helemaal geen baan. Volgens de Stadspartij laat de berichtgeving zien dat er al jarenlang sprake is van onbenut arbeidspotentieel.

De partij wil daarom weten hoe het college voorkomt dat mensen langdurig in een gemeentelijk gesubsidieerd systeem blijven werken zonder uitzicht op een reguliere baan. Ook vraagt de fractie of de gemeente werkt met een maximale duur en uitstroomdoelen voor zulke trajecten en of basisbanen volgens het college voldoende bijdragen aan het oplossen van personeelstekorten.

Daarnaast wil de Stadspartij weten of het college bereid is een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kosten, duurzame uitstroom en maatschappelijke opbrengsten van Groningse arbeidsmarktinstrumenten. De fractie kijkt daarbij onder meer naar basisbanen, re-integratieprojecten, loonkostensubsidies en participatietrajecten. Als het aan de Stadspartij ligt, gaan arbeidsmarkt- en integratieprojecten die volgens een onderzoek niet effectief blijken stoppen en wordt het geld daarvoor anders ingezet.