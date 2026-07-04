Stadspartij na toezegging om Kardinge mee te laten liften op Olympische Spelen: “Snel om tafel met KNSB”

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Laat de wethouder van Sport snel in gesprek gaan met de KNSB en oud-langebaanschaatser Gerard Kemkers. Die oproep doet de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen zaterdag, nadat wethouder Jalt de Haan (CDA) van Sport afgelopen week toezegde te gaan onderzoeken welke kansen de Olympische Spelen van 2030 Groningen en ijsbaan Kardinge kunnen bieden.

“Ik ben ontzettend blij met deze toezegging”, vertelt raadslid Niels Hilboesen. De Stadspartij diende de motie ‘Olympische schaatskans benutten voor nieuw Kardinge’ in tijdens de raadsvergadering. Hoewel de wethouder de motie formeel ontraadde, deed hij wel de belofte om met het scenario aan de slag te gaan, waarna Hilboesen de motie tevreden introk. “Als je ziet hoeveel moties er afgelopen week op het gebied van sport zijn ingebracht en hoeveel het er uiteindelijk gehaald hebben, dan viel dat tegen. Maar de wethouder neemt dit onderwerp serieus. Hij vertelde in zijn antwoord zelfs dat hij de podcast heeft beluisterd waarin Kemkers deze kansen toelicht. Dat is gewoon heel mooi.”

De financiële puzzel

Aanleiding voor de politieke discussie is het besluit dat het langebaanschaatsen tijdens de Olympische Winterspelen van 2030, waarbij Frankrijk het gastland is, definitief wordt georganiseerd in Thialf in Heerenveen. Volgens Hilboesen móét Groningen hiervan profiteren om de eigen ijsbaanplannen te versnellen.

Momenteel ligt er een financiële puzzel voor het vernieuwde Sportcentrum Kardinge. De provincie Groningen wil 15 miljoen euro bijdragen, waarover de Provinciale Staten in september definitief beslissen. Er is daarnaast echter nog 25 miljoen euro extra financiering nodig. Volgens de huidige planning zou de gemeenteraad pas begin 2028 het definitieve besluit nemen, waarna de bouw kan starten. De Stadspartij wil die tijdslijn flink naar voren trekken, zodat er al vóór het schaatsseizoen 2029/2030 een gloednieuwe ijsbaan ligt, precies op tijd voor de Spelen.

Geen tijd te verliezen

“Misschien zijn we zelfs al aan de late kant, we hebben in ieder geval geen tijd te verliezen”, waarschuwt Hilboesen. “Ik zie op enorm veel vlakken kansen: voor talentontwikkeling, maar ook voor de economie, het toerisme en de internationale zichtbaarheid van de noordelijke regio. De Olympische Winterspelen leveren miljarden aan omzet op en een deel van dat programma vindt straks plaats op een steenworp afstand van Groningen. Met Groningen Airport Eelde zijn al afspraken gemaakt dat zij als luchtbrug met Frankrijk gaan fungeren om gasten snel te vervoeren. Dat is geweldig gedaan, en Groningen moet nu volgen.”

Een olympisch randprogramma

Het raadslid denkt onder meer aan een randprogramma in de regio. “De Olympische Spelen duren ongeveer zestien dagen. Er wordt niet elke dag en ook niet de hele dag geschaatst. Het zou dus superaantrekkelijk zijn om als Noord-Nederland gezamenlijk op te trekken. Dit is het grootste sportevenement ter wereld na het WK voetbal. Dat het hier gaat plaatsvinden, dat gaan we nooit meer meemaken. Het bijzondere is dat er een onderdeel van het olympische programma in een ander land wordt afgewerkt. Die bijzondere situatie zal voor veel internationale media-aandacht zorgen. Hoe mooi is het dan als niet alle aandacht naar Friesland gaat, maar dat we er als één Noorden achter gaan staan? En voor de duidelijkheid: we willen niet concurreren met Heerenveen, maar dat we het als Noorden vooral samen doen. Je kunt in dit programma bijvoorbeeld clinics houden op Kardinge en allerlei evenementen organiseren.”

Door nu al via een gerichte lobby met de KNSB en andere sportorganisaties in te zetten op dit olympische scenario, hoopt de Stadspartij bovendien dat de businesscase van Kardinge financieel gezonder wordt via externe sponsoring of gunstigere exploitatiemodellen.

Hoewel het politieke reces inmiddels begonnen is, rust Hilboesen niet op zijn lauweren. “Mijn advies aan het college is om niet eerst rustig vakantie te vieren, maar om hier meteen volle bak mee aan de slag te gaan. Zelf ben ik de komende weken als raadslid ook met reces, maar dat betekent niet dat ik stilzit. Ik ga de wethouder hier de komende tijd heel scherp op houden.”