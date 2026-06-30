Stadspartij: “Grijp Olympische Spelen in Thialf aan om nieuwe ijsbaan Kardinge te versnellen”

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Als het aan Stadspartij 100% voor Groningen ligt, opent het vernieuwde Sportcentrum Kardinge uiterlijk in de zomer van 2029 de deuren. Nu het olympische langebaanschaatsen van 2030 definitief in Thialf wordt gehouden, moet Groningen die kans grijpen om de eigen ijsbaanplannen te versnellen. Dat staat in een motie die woensdag wordt ingediend.

“Het is fantastisch mooi nieuws dat het langebaanschaatsen tijdens de Olympische Spelen in Heerenveen wordt gehouden”, zegt raadslid Niels Hilboesen enthousiast. “Ik heb begrepen dat er inmiddels afspraken gemaakt zijn met Groningen Airport Eelde. Zij gaan tijdens het evenement als luchtbrug dienen tussen Frankrijk en het Noorden van Nederland, waardoor mensen makkelijk heen en weer kunnen reizen. Maar ik zie in dit hele plan ook heel veel kansen voor Groningen zelf.”

De financiële puzzel

Hilboesen kijkt daarbij nadrukkelijk naar de toekomst van Kardinge. Vorige week werd bekend dat het college van Gedeputeerde Staten in de provincie een bedrag van 15 miljoen euro wil bijdragen aan de bouw van een nieuwe ijsbaan. Komend najaar, in september, beslissen Provinciale Staten definitief over deze bijdrage en de bijbehorende voorwaarden.

Die 15 miljoen euro is echter niet genoeg: er is daarnaast nog 25 miljoen euro extra financiering nodig om de ijsbaan te realiseren. De gemeente Groningen is inmiddels begonnen met het uitwerken van de plannen voor het hele sportcentrum. Na het provinciale besluit in september kan de gemeente verder met de financiële planning, waarna de gemeenteraad in de eerste maanden van 2028 het definitieve besluit neemt of de ijsbaan er daadwerkelijk komt. Pas als dat besluit positief is, toetst de provincie of aan alle voorwaarden is voldaan en wordt het geld overgemaakt.

Geen concurrentie, wel de lusten

Het olympische besluit rond Thialf kan die tijdslijn volgens de Stadspartij flink versnellen. In de motie ‘Olympische schaatskans benutten voor nieuw Kardinge’ vraagt Hilboesen het college om nadrukkelijk een scenario uit te werken waarin de nieuwe ijsvoorzieningen al vóór aanvang van het schaatsseizoen 2029/2030 gereed zijn, precies op tijd voor de Spelen.

“Nu Thialf de Olympische Spelen krijgt, raken ze rond het evenement de regie over hun ijshal kwijt”, legt Hilboesen uit. “Het is heel goed mogelijk dat als de ijsbaan in Heerenveen wordt aangepast voor het olympisch toernooi, reguliere wedstrijden daar tijdelijk niet door kunnen gaan. Die zouden dan perfect gehouden kunnen worden in Groningen. Maar dat geldt ook voor trainingen en trainingskampen. Internationale schaatsers zou je in de aanloop naar 2030 op Kardinge kunnen laten trainen. En Kardinge zou als back-up-locatie kunnen dienen voor Thialf.”

Hilboesen benadrukt dat Groningen de strijd met Friesland niet moet aangaan. “Ik zeg dus helemaal niet dat we moeten gaan concurreren met Thialf, maar dat we als noordelijke regio samen op zouden moeten trekken om er een heel mooi evenement van te maken. Daarbij zouden we ook kunnen samenwerken met Leeuwarden, waar ook een hele mooie ijsbaan ligt. Je kunt er zo voor zorgen dat het hele Noorden een olympische uitstraling krijgt, met bijvoorbeeld ook clinics die hier gehouden worden waardoor je ook kinderen en jongeren onderdeel uit laten maken van de Olympische Spelen.”

Onderzoek naar externe miljoenen

Door via een gerichte lobby met de KNSB en andere sportorganisaties nu al in te zetten op dit olympische scenario, ontstaan er volgens de Stadspartij kansen om de businesscase van Kardinge financieel gezonder te maken. De motie verzoekt het college dan ook om specifiek in beeld te brengen of deze status kan bijdragen aan externe financiering, sponsoring of gunstigere exploitatiemodellen.

“We willen op Kardinge sowieso een mooie ijsbaan”, besluit Hilboesen. “Een nieuwe ijsvoorziening is van grote waarde voor de breedtesport, topsport, verenigingen, de jeugd, de gezondheid en de hele regio. Wat ik met mijn motie wil, is dat we nu direct gaan onderzoeken welke kansen en mogelijkheden er liggen en in hoeverre we daarmee het nieuwe Kardinge kunnen versnellen.”

Als de motie wordt aangenomen dan is het de bedoeling dat het college in het vierde kwartaal van dit jaar de onderzoeksresultaten met de gemeenteraad deelt.