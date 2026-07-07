Stadsoppas in Zwanestraat gaat toch verder door samenwerking met pilatesstudio

De Stadsoppas in de Groningse binnenstad blijft toch bestaan. De opvang voor kinderen zou deze maand stoppen, maar dankzij een samenwerking met een pilatesstudio gaan de deuren toch niet dicht.

Eigenaresse Nora Coopman maakte begin juni bekend dat ze met Stadsoppas zou stoppen. De oppasservice in de Zwanestraat, waar ouders hun kinderen één tot drie uur konden achterlaten tijdens een bezoek aan de binnenstad, bleek niet rendabel.

De sluiting stond gepland voor afgelopen zondag. Maar een dag later laat eigenaresse Nora Coopman weten dat er een oplossing is gevonden: “Wij zijn heel blij om te vertellen dat Stadsoppas en Pilates For You gaan samenwerken. Dankzij deze mooie samenwerking kunnen we Stadsoppas voortzetten.”

‘Alles doen om een oplossing te vinden’

Volgens Coopman is de samenwerking het gevolg van een verwoede zoektocht om een oplossing te vinden, zo schrijft ze op Instagram: “Na alle lieve reacties van ouders, alle steun die we hebben ontvangen en de gedachte aan alle kinderen die we nog graag wilden blijven zien, voelden we dat we er alles aan moesten doen om een oplossing te vinden. Die hebben we nu gevonden.”

Door de samenwerking kunnen ouders vanaf nu niet alleen hun kinderen achterlaten in het pand aan de Zwanestraat. Naast de oppasservice komen er ook ouder-kindworkshops. Het pand wordt daarnaast opengesteld voor andere gebruikers die er bijvoorbeeld yoga- en pilateslessen, coaching of therapie, workshops, presentaties of andere bijeenkomsten willen organiseren.

Opvang voor een paar uur

Coopman opende de Stadsoppas in november 2025 met het idee een gat in de markt van normale kinderopvanglocaties te vullen, door kinderopvang niet voor een hele dag, maar voor één tot drie uur aan te bieden. Het is daarmee de eerste plek in Nederland waar ouders hun kinderen voor korte tijd kunnen achterlaten, bijvoorbeeld zodat ouders even ongestoord de stad in kunnen. Daarmee haalde Coopman toen zelfs het landelijke nieuws.