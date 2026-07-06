Stadhuis onderzoekt meer ligplaatsen voor woningen op het water

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De gemeente Groningen start dit najaar een onderzoek naar nieuwe ligplaatsen voor woonboten in Meerstad. Dat moet duidelijk maken hoeveel extra plekken daar mogelijk zijn en wanneer die kunnen worden aangelegd. Het onderzoek is onderdeel van een bredere aanpak van wonen op het water. De gemeenteraad vroeg daar eerder dit jaar om.

Volgens het college worden op dit moment nog geen besluiten voorbereid over extra ligplaatsen, aanpassing van vergunningen of wijzigingen van regels. De gemeente begint eerst met een inventarisatie van de huidige situatie. Daarbij wordt gekeken naar bestaande ligplaatsen, vergunningen, wachtlijsten en juridische afspraken. Ook wordt onderzocht hoe vergunningverlening, toezicht, handhaving en informatievoorziening beter kunnen.

Sinds april heeft de gemeente een watercoördinator. Die moet zorgen voor meer samenwerking tussen de verschillende afdelingen die zich bezighouden met wonen op het water. Op basis van de resultaten van het bovenstaande onderzoek maakt de watercoördinator een advies.

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. Ook de Suikerzijde en Stadshavens worden als mogelijke uitbreidingslocaties onderzocht.

Voor de uitbreiding van ligplaatsen richt de gemeente zich eerst op Meerstad. De Noorderhaven krijgt een aparte aanpak. In de tweede helft van dit jaar organiseert de gemeente een informatie- en bewonersbijeenkomst. Bewoners krijgen daar uitleg over de huidige juridische situatie, de gevolgen van gewijzigde wet- en regelgeving en het vervolgproces. De gemeente wil tijdens die bijeenkomst ook ervaringen en aandachtspunten van bewoners ophalen.