Speelfestivalweek Selwerd vandaag afgetrapt

Met het ontsteken van het vuur heeft loco-kinderburgemeester Senneh maandag het Speelfestival in Selwerd officieel geopend. Na de opening gingen de kinderen direct aan de slag met de eerste activiteiten.

Tijdens het festival kunnen basisschoolkinderen de hele week meedoen aan uiteenlopende spellen en workshops. Op het terrein van BSV Selwerd wordt onder meer gevoetbald, terwijl er binnen ruimte is om te koken en te knutselen. Ook waren er op maandag sportactiviteiten in samenwerking met FC Groningen.

Het Speelfestival in Selwerd duurt tot en met donderdag en is bedoeld om kinderen tijdens de zomervakantie een week vol sport, spel en ontmoeting te bieden.