SP wil Stadjers gratis laten ‘shoppen’ in sloopwoningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Begin april gebeurde het al eens in het Zeeuwse Oud-Vossemeer: woningen die voor sloop worden geopend voor bewoners, waar ze vervolgens deuren, vloeren, tegels, kranen en planten gratis mee mogen nemen naar huis. Als het aan de SP-fractie ligt, gaat ook het Stadhuis dat faciliteren in onze gemeente.

In Oud-Vossemeer werden in april acht woningen uit 1958 opengesteld voor buurtbewoners, voorafgaand aan sloop en nieuwbouw van de huizen. De bewoners mochten meenemen wat ze wilden voor eigen gebruik. Deuren, vloeren, tegels, kranen en planten uit de tuin, van alles werd uit de woningen gesleept.

De Groningse SP-fractie wijst erop dat ook in Groningen veel wordt gesloopt, ook de komende jaren. Daarom wil de fractue weten of er in Groningen al enige manier circulair gesloopt wordt en of het initiatief uit Oud-Vossemeer, bij wijze van een pilotproject, in Groningen gekopieerd kan worden.

“Wij zien dit als een mooie manier om circulair gebruik van bouwmaterialen te stimuleren”, schrijft Iris Volders aan het college namens de SP. “Daarnaast is specifiek het openstellen van

sloopwoningen een leuke gelegenheid voor de buurt om samen te komen.”