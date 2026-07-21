Snackkiosk Hoogkerk dicht voor vakantie, maar wat doe je met de patat? “Niet weggooien, maar naar de daklozen”

Dak- en thuislozen bij inloopcentrum de Open Hof aan de Spilsluizen zijn dinsdag verrast met verse patat. De traktatie is afkomstig van Snackkiosk Hoogkerk, die het eten niet onbenut wilde laten liggen vanwege een vakantiesluiting.

“De komende periode zijn wij vanwege vakantie gesloten”, vertelt Marijke, die de snackkiosk aan de Roelofsstraat in Hoogkerk runt. “De afgelopen dagen zijn we nog open geweest, maar we hielden wat patat over. Dan is de vraag: wat doe je daarmee? Wij werken met verse patat, en ik heb geleerd dat je goed eten niet zomaar weggooit. Al snel moest ik aan de Open Hof denken.”

“Het kan iedereen overkomen”

Dat de keuze op het inloopcentrum aan de Spilsluizen viel, is geen toeval. “Als snackkiosk zamelen wij blikjes in voor een meneer die tot vorig jaar dakloos was. Hij heeft gelukkig weer een dak boven zijn hoofd, maar het inzamelen van de blikjes is doorgegaan. Daarnaast is een goede vriendin van mij dakloos. Als je je daarin verdiept, besef je dat dakloos worden iedereen kan overkomen. Door nare omstandigheden kun je zomaar alles kwijtraken.”

“Ik ruik iets lekkers!”

Hoewel de snackkiosk in het dorp dinsdag eigenlijk al gesloten was, ging de frituur nog één keer aan. “We hebben alle overgebleven patat gebakken en vanmiddag naar de Open Hof gebracht. De reacties waren echt prachtig. Mensen kwamen meteen aanlopen en riepen: ‘Ik ruik iets lekkers!’ We hebben ontzettend lieve reacties gekregen. Natuurlijk lossen we hun problemen hier niet mee op, maar hopelijk hebben we vandaag wel voor een klein lichtpuntje gezorgd.”