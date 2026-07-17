Slachtoffers dodelijk ongeluk Den Ham zijn twee mannen uit Groningen

Foto: 112groningen.nl

Twee mannen uit Groningen zijn afgelopen nacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N983 bij Den Ham in de gemeente Westerkwartier.

Volgens de politie gaat het om een 30-jarige en een 25-jarige man. De auto waar zij in zaten reed tegen een boom en vloog vervolgens in brand. Zij overleden ter plekke. Ze waren de enige inzittenden van het voertuig. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Er gebeuren vaker ernstige ongelukken op de N983 bij Den Ham. Vorig jaar verongelukte er een motorrijder uit de stad.