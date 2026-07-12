Sergey Tiviakov kroont zich tot Nederlands kampioen schaken en pakt vierde titel

De Groningse grootmeester Sergey Tiviakov is zaterdag in Aalsmeer Nederlands Kampioen schaken geworden bij de heren. In een spannende finale in de barrage (tiebreak) wist hij Liam Vrolijk te verslaan.

Tiviakov, geboren in 1973 in het Russische Krasnodar, leerde schaken op de schaakschool van oud-wereldkampioen Vasili Smyslov. Na het behalen van de grootmeestertitel in 1991 emigreerde hij in 1997 naar Nederland, waar hij zich in Groningen vestigde. Met zijn overwinning van zaterdag voegt hij een vierde NK-titel toe aan zijn palmares: Tiviakov werd al eerder Nederlands kampioen in 2006, 2008 en 2018, en pakte in 2008 de Europese titel.

Liam Vrolijk

In de finale stond hij tegenover Vrolijk, die uit een schaakfamilie komt. Nadat de eerste twee reguliere partijen in remise waren geëindigd, moest een barrage de beslissing brengen. Tiviakov sloeg in de eerste snelschaakpartij direct toe. In de tweede partij moest Vrolijk noodgedwongen risico nemen om terug te vechten, maar Tiviakov hield het hoofd koel. Hij won overtuigend en stelde daarmee zijn vierde nationale titel veilig.

Aan de organisatie van het NK laat Tiviakov weten dat het een zwaar toernooi was: “Ik kwam naar dit kampioenschap in de hoop om de tweede ronde te overleven. Daarin moest ik tegen Erwin l’Ami, een heel sterke tegenstander. Toen ik van hem had gewonnen in de barrage was het toernooi voor mij al geslaagd. Ik verloor de eerste partij van hem en speelde slecht. Ik moest terugvechten, en dat heb ik gedaan.”

Machteld van Foreest wint bij de dames

Met de winst van Tiviakov dit weekend gaan beide NK-titels naar Groningen. Bij de dames pakte Machteld van Foreest zaterdag namelijk ook de hoogste podiumplek; zij kroonde zich voor de derde keer tot Nederlands kampioen.