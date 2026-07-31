Scoutinggroep De Voerman wil mogelijk verhuizen naar Meerstad

Scoutinggroep De Voerman uit Beijum wil misschien verhuizen naar Meerstad. De huidige locatie in buurtcentrum Trefpunt is te klein en daarom zoekt de vereniging een nieuwe onderkomen. In Meerstad is al jaren vraag naar scouting. De gemeente onderzoekt wat er mogelijk is.

Spontaan een kampvuur maken of een slaapfeestje in het hok… dat is niet altijd mogelijk voor de leden van De Voerman. Ze delen zowel het gebouw als het groen eromheen met verschillende andere organisaties. Daardoor moeten alle activiteiten in overleg gepland worden. “Dat maakt dat we het spel van scouting niet altijd kunnen uitvoeren zoals we zouden willen”, vertelt Maarten Praamstra, bestuurslid van de scoutingvereniging. Daarnaast zijn er geen aparte ruimtes voor de verschillende leeftijdsgroepen, iets wat bij andere verenigingen vaak wel zo is. Op dit moment delen de groepen één ruimte die tegelijkertijd ook als opslag wordt gebruikt.

Meerstad

Dorpsbelangen Meerstad ziet de komst van de scoutinggroep wel zitten. De wens voor een eigen scoutingvereniging is er al jaren. Volgens Johan Wilts van Dorpsbelangen Meerstad kwam dat al naar voren in een enquête onder de bewoners in 2023. Daarnaast hoort hij het veel van andere ouders. “De kinderen uit Meerstad staan vaak lang op een wachtlijst, omdat scoutinggroepen elders vol zitten. Ook mijn eigen zoontje.” Een vereniging in de wijk betekent niet alleen meer vertier voor de jeugd, maar ook mogelijkheden tot natuureducatie en vrijwilligerswerk.

Het is nog niet zeker of De Voerman daadwerkelijk naar Meerstad gaat verhuizen. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen heeft vragen gesteld over de kwestie en uit de beantwoording van het gemeentebestuur blijkt dat er naar een plek gezocht wordt tussen de Hamweg en de woonwijk De Zeilen. Daar wordt op dit moment een natuurgebied ontwikkeld. Als dat haalbaar is gaan de gemeente, bureau Meerstad en De Voerman het plan verder ontwikkelen.