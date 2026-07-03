Scorebord V.V. Omlandia kan veertien goals van FC Groningen niet bijbenen

Foto via FC Groningen

Met slechts 0-9 op het scorebord, maar met uiteindelijk veertien doelpunten in het voordeel van de club uit Stad, won FC Groningen vrijdagavond ook de tweede wedstrijd van de oefencampagne richting het komende seizoen. V.V. Omlandia uit Ten Boer was het slachtoffer van de doelpuntenmachine van FC Groningen.

Zo’n tweeduizend toeschouwers keken vrijdagavond naar het duel op Sportpark Ten Boer. Voor rust deed FC Groningen het nog rustig aan. De eerste treffer viel na twintig minuten en bij rust stond er 0-5 op het scorebord.

Na rust bracht FC Groningen tien nieuwe spelers binnen de lijnen, waarna de score snel verder opliep. Na de eerste vier doelpunten in de tweede helft bleef het scorebord steken op 0-9, omdat het niet meer dan negen doelpunten voor één ploeg kan weergeven.

FC Groningen ging daarna onverminderd door met scoren en stapte na het laatste fluitsignaal met een 0-14-overwinning van het veld. Oskar Zawada was met vier treffers topscorer van de avond. De andere Groningse doelpunten kwamen op naam van David van der Werff (2), Brynjólfur Willumsson (2), Thom van Bergen, Nils Eggens (3), Mark Hoekstra en Wouter Prins.

Komende zaterdag oefent FC Groningen opnieuw. Om 14.00 uur wordt afgetrapt voor de oefenwedstrijd tegen VV Gieten.