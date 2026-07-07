Scooterrijder zwaargewond bij verkeersongeluk Bornholmstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Bornholmstraat is dinsdagavond een scooterrijder zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 18.40 uur ter hoogte van de kruising met de Lübeckweg. “Het gaat om een aanrijding tussen een scooterrijder en een automobilist”, vertelt een politiewoordvoerder. “De bestuurder van de scooter raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Wij doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.”

Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl wilde de scooterrijder de rijbaan oprijden toen deze geschept werd door de autobestuurder. De automobilist reed in een voertuig dat meedoet aan Barrel Challenges. Vanwege de ernst van het ongeluk kwamen naast twee ambulances ook het Mobiel Medisch Team per traumahelikopter naar de locatie. De helikopter kon in de buurt landen. De weg was een tijdlang afgesloten tussen de Sontbrug en de kruising met de Lübeckweg.