Scooterrijder gewond na val op Leegeweg in Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Leegeweg in Hoogkerk is zaterdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het incident gebeurde rond 16.00 uur ter hoogte van de kruising met de Kerkstraat. “Door nog onbekende oorzaak is de scooterrijder ten val gekomen”, vertelt de fotograaf. “Voor zover bekend zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest.”

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plekke behandeld. Vanwege het ongeval was de Leegeweg enige tijd afgesloten voor het overige verkeer. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.