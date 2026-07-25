Salarisverhoging voor gemeentebestuur: burgemeester krijgt er 400 euro per maand bij

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De burgemeester van de gemeente gaat vanaf deze maand vierhonderd euro extra per maand verdienen. De wethouders krijgen er bruto zo’n 300 euro bij. De verhoging is het gevolg van cao-onderhandelingen waarbij ambtenaren met terugwerkende kracht per 1 juli er 2,7 procent bij hebben gekregen. Dat meldt het Algemeen Dagblad zaterdag.

Degene die de functie van burgemeester bekleedt verdiende begin dit jaar nog bruto 13.787,12 euro. Dat bedrag wordt nu verhoogd naar 14.159,37 euro. Een wethouder in de gemeente verdiende begin dit jaar 11.364,41 euro. Dat wordt met ruim 300 euro verhoogd naar bruto 11.671,25 per maand. De salarissen zijn vastgesteld op basis van het aantal inwoners van een gemeente. Groningen valt in de groep gemeenten die 150.000 tot 375.000 inwoners hebben. Volgens het CBS had de gemeente op 1 januari 244.129 inwoners. De verwachting is dat dit aantal in 2045 gaat groeien tot 282.000 inwoners.

Modaal ligt het inkomen van een inwoner richting de 4.000 euro bruto per maand. Dat collegeleden meer salaris verdienen heeft te maken met de grote verantwoordelijkheid die zij hebben en waarbij ook op onregelmatige tijden wordt gewerkt. Voor de burgemeester en wethouders wacht overigens ook nog een extraatje: in de cao-onderhandelingen is afgesproken dat ambtenaren eenmalig 1.000 euro bruto krijgen. Ook burgemeesters en wethouders profiteren hiervan.