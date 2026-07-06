RUG reikt prijzen uit aan onderzoekers en studenten tijdens Ceremony of Merits

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De Rijksuniversiteit Groningen heeft afgelopen vrijdag, tijdens de jaarlijkse Ceremony of Merits, verschillende prijzen uitgereikt aan excellente onderzoekers en studenten.

De Nicolaas Mulerius Fonds Dissertatieprijs ging naar psychiater dr. Sanne Smith-Apeldoorn van het UMCG. Zij kreeg de onderscheiding voor haar proefschrift over de effectiviteit, veiligheid en toepasbaarheid van ketamine bij therapieresistente depressie. Volgens de jury behoort Smith-Apeldoorn tot de top van haar generatie onderzoekers. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

De Gratama Wetenschapsprijs werd uitgereikt aan Jonas Bornemann van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Zijn onderzoek richt zich op het Europese migratierecht. Volgens de jury heeft zijn werk grote maatschappelijke impact en wordt het regelmatig aangehaald door rechters en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Daarnaast ontvingen elf studenten een GUF-100 Prijs van 2.500 euro voor studie of onderzoek. Elke faculteit nomineerde daarvoor één excellente student. De prijzen werden beschikbaar gesteld door het Groninger Universiteitsfonds. De hele lijst met winnaars staat op de website van de Rijksuniversiteit.