RUG onderzoekt ‘verstilde natuur’ met vogeltelling tijdens aanstaande zonsverduistering

Foto: A013231 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9003274

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat tijdens de aanstaande zonsverduistering op woensdag 12 augustus een vogeltelling uitvoeren. Met speciale geluidsapparatuur wil de universiteit onderzoeken hoe de natuur reageert op de plotselinge ‘verstilling’.

Op 12 augustus schuift de maan voor de zon langs, wat in Noord-Spanje zorgt voor een totale zonsverduistering. In Nederland is de eclips voor ongeveer negentig procent te zien, mits het onbewolkt is. De RUG laat weten dat zij op verschillende locaties in de noordelijke provincies observatieplekken inrichten. Bezoekers kunnen daar met speciale apparatuur en eclipsbrillen het natuurfenomeen veilig bekijken.

Laag aan de horizon

De verduistering begint om 19.17 uur en bereikt haar maximum om 20.11 uur. “Op dat moment staat de zon laag boven de horizon”, laat de RUG weten. “Een vrij zicht op de horizon is dus een vereiste om het goed te kunnen zien. Dat kan perfect vanaf onze observatieplekken. De zonsverduistering eindigt uiteindelijk rond zonsondergang.”

De observatieplekken die de RUG bedoelt zijn te vinden op het dak van Forum Groningen, bij strandpaviljoen Badhuys op Vlieland, de bibliotheek in Midsland op Terschelling, restaurant Sjoerd op Ameland, de haven van Lauwersoog, het Zielhoes in Noordpolderzijl en bij de terminal van AG Ems in de Eemshaven.

Vogeltelling

“Daarnaast gaan we de verduistering ook met een ander oog volgen”, meldt de universiteit. Het is een bekend fenomeen dat de natuur stilvalt zodra het plotseling donker wordt. Om dit te meten, hebben veertig inwoners in het Noorden een speciaal kastje van de RUG ontvangen. Deze apparatuur registreert vogelgeluiden en voert zo automatisch een telling uit, waarmee wetenschappers de ‘verstilling’ van de natuur in kaart hopen te brengen.

Wie de eclips wil zien, doet er goed aan om woensdag 12 augustus in de agenda te zetten. De RUG benadrukt dat deze verduistering vergelijkbaar is met die van 11 augustus 1999. De eerstvolgende eclips van deze omvang in Europa laat daarna namelijk erg lang op zich wachten: tot 3 september 2081.