RUG kiest docente Grieks en Latijn Ninah Tiemersma als Alumnus van het Jaar

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Ninah Tiemersma is deze woensdag uitgeroepen tot Alumnus van het Jaar 2026 van de Rijksuniversiteit Groningen. De oud-studente krijgt de onderscheiding vanwege haar bijzondere manier van lesgeven als docent klassieke talen.

Tiemersma studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur en daarna Educatie in de taal- en cultuurwetenschappen aan de RUG. Inmiddels geeft ze les in Grieks en Latijn op het Stedelijk Gymnasium Piter Jelles in Leeuwarden.

Vorig jaar werd Tiemersma verkozen tot Leraar van het Jaar vanwege haar manier van lesgeven. In haar lessen gebruikt Tiemersma verhalen uit de klassieke oudheid om met leerlingen in gesprek te gaan over onderwerpen als stress, emoties en veerkracht. Volgens de jury laat ze daarmee zien dat de klassieke talen ook voor jongeren nog altijd relevant kunnen zijn.

Naast haar werk als docent geeft Tiemersma workshops, lezingen en coaching. Ook spreekt ze in het theater over persoonlijk trauma, de betekenis van klassieke literatuur en het belang van mentaal welzijn in het onderwijs.

Als Alumnus van het Jaar is Tiemersma op 31 augustus een van de sprekers bij de opening van het academisch jaar in de Martinikerk.