RTV Noord stopt met live radio uitzendingen wedstrijden FC Groningen

Foto: Arend Jan Wonink

RTV Noord stopt met het live radioverslag van wedstrijden van FC Groningen. Dat meldt de regionale omroep maandag.

Volgens interim-hoofdredacteur Marcel Gelauff volgen steeds meer supporters van FC Groningen de wedstrijden live via de televisie of via de digitale kanalen. “We zijn een kleine regionale omroep. Dat betekent dat we keuzes moeten maken, nu we meer ruimte willen geven aan digitale media”, zegt hij op de site van RTV Noord.

De live wedstrijden van FC Groningen worden komend seizoen uitsluitend nog via een liveblog gevolgd, dat er de afgelopen jaren ook al was.

FC Groningen laat weten niets te willen zeggen over de bedrijfsvoering van RTV Noord.

Teleurgesteld

De supportersvereniging van FC Groningen reageert bij monde van voorzitter John de Jonge teleurgesteld. “Ik ken genoeg fans die de wedstrijd op ESPN kijken met het geluid uit, terwijl ze de volumeknop van Radio Noord juist omhoog gooien. Liever een verslaggever die vanuit FC-perspectief praat, dan die landelijke verslaggevers die amper weten dat de FC in groen-wit speelt. Ik weet dit, omdat ik regelmatig berichtjes krijg over bijvoorbeeld een opmerking van Stefan Bleeker of over een analyse van Azing Griever. Daarnaast luisteren juist veel oudere mensen naar Radio Noord. Zij kunnen vaak niet naar het stadion en de live-uitzending voorziet daarmee in een grote behoefte. Althans, dat denk ik”, aldus De Jonge op de site van de supportersvereniging.