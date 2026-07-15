Rotonde Korreweg ruim drie weken afgesloten

Vanaf aanstaande maandag 20 juli is de rotonde aan de Korreweg afgesloten voor alle verkeer. Dit vanwege de verbouwing van de Korreweg tot fietsstraat.

De rotonde verbindt de Sumatralaan met de J.P. Kapteynlaan. Vanwege de klus moet het verkeer tot woensdag 12 augustus omrijden. De aanpak van de Korreweg vindt plaats in fases. Tot en met 19 juli wordt er nog gewerkt aan het deel tussen het Bernoulliplein en de rotonde.

Het autoverkeer wordt omgeleid, onder meer via de Bedumerweg en de Oosterhamriklaan. Bussen rijden daarom een andere route. Ook fietsers worden omgeleid. Als de werkzaamheden voltooid zijn hebben de fietsers alle ruimte en zijn automobilisten er te gast.