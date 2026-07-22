Roltrap Hoofdstation pas begin volgend jaar gerepareerd

Foto: Groninger Spoorzone

De reparatie van de roltrap op het Hoofdstation gaat nog zeker een half jaar duren. Dat meldt spoorbeheerder ProRail.

De roltrap werd tijdens de afgelopen Koningsnacht vernield, doordat onbekenden een zware hoogwerker naar beneden duwden. ProRail dacht aanvankelijk dat de reparatie binnen enkele weken uitgevoerd kon worden, maar dat gaat niet lukken.

Het gaat om de roltrap waarmee reizigers vanuit het stationsgebouw de voetgangerstunnel in lopen. Reizigers moeten dus de trap of lift gebruiken. De roltrap in tegengestelde richting werkt nog wel.

ProRail-woordvoerder Friso Schotanus meldt aan RTV Noord: “De schade is enorm. Naast het repareren van de onderdelen die door de hoogwerker van duizend kilo beschadigd zijn, moet de complete aandrijving van de roltrap vervangen worden. De aandrijving moet nog worden gefabriceerd en de levertijd daarvan is 26 weken.“