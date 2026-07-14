Reeks kunstmarkten op zondagen op en rond Westerhaven: ‘Zomerstad op z’n Frans’

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De ondernemers op en rond de Westerhaven in Stad organiseren dit jaar voor de tweede keer een reeks kunstmarkten.



Op de zondagmiddagen 19 en 26 juli en 2 en 9 augustus is de Westerhaven telkens van 12.30 tot 17.00 uur het decor van ‘Zomerstad op z’n Frans’, met kunst, poppenkast, kraampjes met Franse lekkernijen en muziek.

Op vrijdag 28 augustus, tijdens Bommen Berend, is er een extra editie van 10.00 tot 18.00 uur. De aftrap op 19 juli wordt verzorgd door de Franse consul Marie Lou Gregoire, die de markt om 12.30 uur feestelijk opent.

“Vorig jaar hebben we gemerkt dat dit precies is wat de Westerhaven zo mooi maakt: mensen die met een glimlach over straat lopen en verrast worden door wat ze tegenkomen”, aldus Fokko Schepel namens de Winkeliersvereniging Westerhaven. “Dit jaar pakken we dat weer op, met kunst, muziek en ongedwongen gezelligheid op straat. En we breiden het op verzoek van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken zelfs uit naar Bommen Berend.”