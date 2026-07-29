Rechtzaak rond jeugdsynagoge: krakers weten over twee weken of ze moeten vertrekken

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De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat weten op 12 augustus of ze het pand moeten verlaten. Dat bleek woensdag tijdens een kort geding dat de gemeente tegen de bewoners had aangespannen.

De gemeente wil dat de krakers vertrekken, omdat het pand de komende drie jaar gebruikt moet worden als trainingslocatie voor ambtenaren en handhavers. Daar moeten ze oefenen met de aanpak van ondermijnende criminaliteit en veiligheid.

Het gebouw was oorspronkelijk bedoeld voor vier luxe appartementen. Dat plan ging niet door, waarna de gemeente eigenaar werd. Nog voordat de overdracht was afgerond, kraakten actievoerders het pand eind 2023. De gemeente gedoogde de bewoning, omdat er toen nog geen nieuwe bestemming voor het gebouw was.

Volgens de gemeente is die bestemming er nu wel. Het trainingscentrum moet begin 2027 in gebruik worden genomen. Daarvoor is eerst een verbouwing nodig. De gemeente stelt dat de krakers altijd is verteld dat hun verblijf tijdelijk was.

De krakers noemen het pand inmiddels ‘Jeugdsjoel’. Het is volgens hen uitgegroeid tot een sociaal centrum voor de lhbtiq+- en queergemeenschap. Ook wijzen de krakers op de woningnood en zeggen ze dat het gebouw een veilige plek is voor transgenderpersonen.

Krakers mogen blijven tot uitspraak

De rechtszaal zat deze woensdagochtend daarom vol met krakers en sympathisanten, aldus het Dagblad van het Noorden en RTV Noord. Er waren zelfs te weinig stoelen, waardoor enkele aanwezigen op de grond plaatsnamen.

Volgens de advocaat van de krakers zijn de plannen van de gemeente nog niet concreet genoeg. Als de verbouwing wordt uitgesteld, bestaat volgens haar het risico dat het pand na een ontruiming lange tijd leeg blijft staan.

De gemeente bestrijdt dat. Volgens haar is er een duidelijke planning en ontbreekt alleen een startdatum, omdat het gebouw nog niet beschikbaar is. Ook wil de gemeente het pand in de toekomst toegankelijk houden voor publiek. Eerder maakte de gemeente al bekend dat ze de voormalige jeugdsynagoge wil aanwijzen als gemeentelijk monument.

De rechter doet op 12 augustus uitspraak over de ontruiming. Tot die tijd mogen de krakers in het pand blijven.